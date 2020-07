文대통령, 국세청장에 김대지 국세청 차장 내정 (종합)

장관급 개인정보보호위원장에 윤종인 행안부 차관…개인정보보호위 부위원장에 최영진

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령이 신임 국세청장에 김대지 국세청 차장을 내정했다. 장관급 개인정보보호위원회 위원장에는 윤종인 행정안전부 차관이 내정됐다. 개인정보보호위 부위원장에는 최영진 4차산업혁명위원회 지원단장이 내정됐다.

강민석 청와대 대변인은 30일 춘추관 브리핑을 통해 이러한 내용을 뼈대로 한 인사 결과를 발표했다. 강 대변인은 "문 대통령은 국세청장 후보자에 김대지 차장을 내정했다. 국회 인사청문회를 거쳐 임명할 예정"이라고 밝혔다.

강 대변인은 "김대지 국세청장 후보자는 국세청에서 20여년 근무해 현장 경험이 풍부하다. 국세 행정 전반을 이해하고 있으며 업무기획력과 추진력을 함께 갖췄다는 평가를 받고 있다. 국세 공정성, 투명성을 높여 국민신뢰를 제고하고 국세 행정 혁신을 통해 민생경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 설명했다.

김대지 신임 국세청장 후보자는 부산 내성고와 서울대 경영학과를 나왔다. 1967년생으로 행시 36회 출신이다. 부산지방국세청장, 서울지방국세청 조사1국장, 중부지방국세청 조사2국장, 국세청 부동산거래관리과장을 역임했다.

행시 31회인 윤종인 개인정보보호위원회 위원장(장관급)은 1964년생으로 서울 상문고, 서울대 서양사학과, 서울대 행정학 석사, 미국 조지아대 행정학 박사 출신이다. 윤 위원장은 행자부 차관, 개인정보보호위원회 상임위원, 행정안전부 지방자치분권실장, 행정안전부 정부혁신조직실장 등을 역임했다.

강 대변인은 "오는 8월5일 행안부 등 여러 기관으로 분산됐던 개인정보기능을 통합한 새로운 개인정보보호위가 국무총리 소속의 장관급으로 출범한다"면서 "윤 신임 위원장은 행정혁신 전문가이다. 특히 개인정보보호위 상임위원 재직 시 국정과제인 신기술 장비확산에 따른 개인정보보호 체계 개선과 국제협력 강화에 기여해왔다"고 평가했다.

강 대변인은 "윤 신임 위원장은 새로 출범하는 위원회를 조기에 안착시켜 우리 개인정보 보호수준을 한 단계 높이고 개인정보보호와 활용을 조화롭게 이끌어 나갈 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

행시 36회인 최영진 개인정보보호위원회 부위원장(차관급)은 1967년생으로 부산진고, 서울대 지리학과, 서울대 행정학 석사, 미국 위스콘신대 행정학 석사 출신이다. 4차산업혁명위원회 지원단장, 대통령비서실 과학기술보좌관 선임행정관, 미래창조과학부 국립전파연구원 원장, 방송통신위원회 이용자보호국 조사기획총괄과장 등을 역임했다.

강 대변인은 "최영진 신임 부위원장은 정보통신방송분야 전문가로 업무전문성과 추진력이 뛰어나 맡은 업무를 끝까지 완수한다는 평가를 받는다"면서 "4차산업 시대에 대응해 개인정보 보호체계를 발전시키고 성공적으로 추진할 수 있는 적임자"라고 평가했다.

