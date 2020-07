[아시아경제 오주연 기자] KSS해운 KSS해운 044450 | 코스피 증권정보 현재가 8,330 전일대비 10 등락률 -0.12% 거래량 34,685 전일가 8,340 2020.07.30 14:31 장중(20분지연) close 은 올 2분기 연결기준 영업이익이 120억6200만원으로 전년동기대비 11.34% 감소했다고 30일 공시했다. 매출액은 524억1300만원으로 6.75% 줄었고 당기순이익은 63억5100만원으로 전년동기대비 100.35% 증가했다.

