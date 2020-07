[아시아경제 조현의 기자] 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 62,291 전일가 27,100 2020.07.30 09:58 장중(20분지연) close 는 싱하이밍 주한 중국대사가 경기도 용인에 위치한 본사 목암타운을 방문해 한중기술협력을 논의했다고 30일 밝혔다.

양측은 헬스케어 분야에서의 상생 발전을 위한 양국 기술교류 방안에 대해 논의했다. 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 혈장치료제와 중국 진출을 앞둔 혈우병과 헌터증후군 등 희귀질환 치료제 연구개발(R&D) 파이프라인에 관한 논의도 포함됐다.

양측은 아울러 산업 발전을 위한 우호적 환경 조성을 위해 지속적으로 관계를 이어나가며 구체적인 협력 분야와 방안을 모색해 나가기로 했다

허용준 GC 대표는 “다각적인 협력 관계를 통해 헬스케어 산업 발전을 위한 사업 역량을 강화해나갈 것”이라고 했다.

