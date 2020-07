속보[아시아경제 허미담 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 마련된 경기 김포의 해외입국자 임시생활 시설에서 자가격리 중 달아났던 베트남인 3명이 모두 경찰에 붙잡혔다.

