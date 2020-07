[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 이달 30일부터 다음 달 5일까지 여름 휴가를 간다.

이재명 지사 측 관계자는 29일 "2018년 7월 민선7기 취임 이후 재판 등으로 제대로 된 휴가를 가본 적이 없다"며 "얼마전 대법원 선고가 끝난 만큼 마음의 짐을 벗고 재충전의 시간을 보내는 것이 필요하다는 참모들의 의견을 수용해 (이 지사가)휴가를 가기로 결정했다"고 전했다.

이 지사는 휴가 기간동안 특별한 계획없이 개인 정비 시간을 가질 것으로 전해졌다.

다만 코로나19를 비롯한 여름철 집중호우 등 재난상황에 대비해 24시간 비상 연락망은 유지할 계획이다.

이 지사는 30일 예정된 국회 기본소득연구포럼 창립식과 이낙연 후보 접견은 휴가 첫날 이지만 예정대로 소화하기로 했다.

