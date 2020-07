새울본부, 울주 양파 사서 울주군 소외계층 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 29일 오후 울산 울주군청에서 코로나19로 침체된 지역경제살리기와 어려운 이웃 돕기의 하나로 울주군 양파재배농가로부터 지역농산물을 구매해 울주군에 전달했다.

이날 전달식에는 이선호 울주군수와, 간정태 울주군의회 의장, 한상길 새울원자력본부장 등이 참석했다.

새울본부는 500만원 상당의 청량양파 10kg짜리 365망, 온산양파 10kg짜리 350망을 구매해 울주군에 전달했으며, 울주군은 지원받은 양파를 울주군 소재 21개 사회복지단체와 소외계층 70세대에 전달할 예정이다.

한상길 새울본부장은 “코로나19로 침체된 울주군 지역경제살리기와 어려운 이웃돕기에 새울본부도 보탬이 돼 기쁘다”며 “앞으로도 새울본부는 사회적기업으로서 역할을 다하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

