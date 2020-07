[포토]오승록 노원구청장, 청년일경험센터 '일경험 워크파티' 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 서울 노원구청장은 29일 오후 1시30분 상계 2동 주민센터에서 열린 청년 일경험센터의 일경험 워크파티에 참석했다.

청년 일경험센터는 미취업 청년에게 사업장 연계를 통한 일경험 중심의 단기 현장 실습 교육기회를 제공해 청년들의 적극적인 경제활동 진입 촉진 및 취업·창업을 지원하기 위한 기관이다.

이번 행사는 일경험센터 사업에 참여하고 있는 청년 40여명을 대상으로노원구 자립 청년들의 현황을 소통하고 대안을 모색하고자 개최됐다.

이날 행사는 구청장과의 대담 ‘청년의 Q, 구청장의 A’, 특강 ‘서로의 일경험으로 말트기’, ‘일하는 관계역량 버크만 안내 및 검사’ 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “일경험 워크파티와 같은 모임을 통해 청년들의 네트워크가 활성화되길 기대한다”며 “청년들의 목소리에 귀 기울여 다양한 청년정책을 추진하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

