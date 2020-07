美·豪 장관 "인도태평양서 대만 중요"…미중 갈등의 핵 부상

폼페이오, "한국 국제협력 대상"

왕이, "냉전으로 끌고 가려는 미국 언행 경계"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 미국과 호주 정부가 인도ㆍ태평양지역에서 대만의 중요성을 재차 강조, 남중국해를 둘러싼 미ㆍ중 갈등이 더욱 심화될 것으로 보인다. 대만은 홍콩 이상의 파괴력을 가지고 있는 만큼 앞으로 미ㆍ중 갈등의 핵이 될 가능성이 크다.

미국 국무부는 28일(현지시간) 마리즈 페인 호주 외무장관, 린다 레이놀즈 호주 국방장관, 마이크 폼페이오 미 국무장관, 마크 에스퍼 미 국방장관이 참석한 '2+2회담(AUSMIN)' 개최 후 발표한 성명에서 "인도ㆍ태평양이 동맹의 초점"이라며 이 지역의 안보문제를 강조했다.

이번 회담은 인도ㆍ태평양 지역내 중국의 움직임에 대한 대응방안을 논의하는 데 초점이 맞춰졌다. 중국에 대한 양국의 공조를 과시함은 물론 해당 지역에서 중국의 일방적인 행동을 절대로 묵과하지 않겠다는 의지다.

우선 양국 장관들은 인도ㆍ태평양 지역에서 강압적이고 불안정을 야기하는 중국의 일방적인 행동에 심각한 우려를 표명했다. 또 중국의 남중국해 영유권 주장은 국제법상 유효하지 않다는 입장을 확인, 묵인한 뜻이 없음을 재차 강조했다.

그들은 이어 남중국해의 어업뿐만 아니라 석유와 가스 등 자원개발 분야에서 주변국들이 중국으로부터 괴롭힘을 당하고 있다고 적시하는 등 중국을 맹비난했다.

남중국해는 인도ㆍ태평양의 주요 관문이고, 이 관문의 중심에 대만이 있다는 점을 감안, 앞으로 대만 문제에 보다 적극적으로 나서겠다고 했다.

이를 위해 양국 장관들은 대만의 국제기구 가입을 보다 적극적으로 지원하는 등 대만과 돈독한 관계를 유지하겠다고 밝혔다. 또 양국 장관들은 태평양 섬 국가들에 대한 개발 지원이라는 측면에서 대만과 협력을 강화하는데 노력하겠다고 덧붙였다.

중국 지도부는 10년 이내에 대만을 '일국양제(1국가, 2체제)' 범위에 포함시키겠다는 내부목표를 세우고 있는 반면 대만 지도부는 독립을 준비하고 있다. 대만 문제가 좁게는 남중국해, 넓게는 인도ㆍ태평양 지역의 화약고인 셈이다.

양국 장관들은 또 홍콩 국가보안법, 신장 위구르 인권문제, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 논란이 되고 있는 현안에 대해 언급하며 중국에 대한 비판 수위를 높였다.

회담 후 기자회견에 나선 폼페이오 국무장관은 중국 문제 대응에 대한 국제 공조를 강조하는 과정에서 협력의 대상에 한국을 포함시켰다. 그는 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 5개국으로 구성된 영미권 기밀정보 동맹체인 '파이브 아이즈(Five Eyes)'는 물론 한국과 일본, 인도, 아세안 등 동맹국과 협력하겠다고 밝혔다.

폼페이오 장관은 "자유민주주의 친구들이 자유를 소중히 지키고 법에 근거한 경제적 번영을 함께 달성하는 것이 우리 시대의 도전과제"라고 말했다.

한편 왕이(王毅) 중국 외교부장은 28일 장이브 르 드리앙 프랑스 외무장관과의 통화에서 "미국내 일부 정치세력이 선거와 패권유지의 필요성 때문에 중ㆍ미 관계의 역사를 전면 부정하고 있다"며 "중국 인민이 선택한 사회제도를 공격하는 것은 '패도'"라고 규정했다.

그는 또 "새로운 냉전으로 끌고 가려는 미국 측의 언행을 경계한다"며 "만약 음모론이 현실화되면 중ㆍ미관계는 물론 세계는 분열의 위기에 빠져 인류의 앞날은 위태롭게 될 것"이라고 경고했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr