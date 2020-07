상주·김천·문경시, 중부내륙철도 조기건설 '탄원서'

"국토 종단 철도 중간 구간 연결해야 지역·국토 균형 발전 가능"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 강영석 시장이 김충섭 김천시장과 박재구 문경시 부시장 등과 함께 29일 청와대를 방문, 서울 수서~김천~경남 거제를 연결하는 국토 종단 철도 노선 중 미연결 구간인 문경~상주~김천 구간 조기 건설을 촉구하는 탄원서를 제출했다고 밝혔다.

강 시장 등은 이날 문경~상주~김천 중부내륙철도 예비타당성 조사의 조속한 통과와 조기 건설을 촉구하는 탄원서를 제출했다. 탄원서에는 김천·상주·문경 시민 중 79%인 24만4000여 명의 서명이 담겼다.

강 시장 등은 이어 정부서울청사에서 김사열 국가균형발전위원장을 만나 낙후된 경북 내륙 지역의 균형 발전, 수도권과 중·남부권 지역 거점 연결을 위한 문경~상주~김천 구간 건설의 당위성을 설명하고 국가 균형 발전 차원에서 적극 협조해 줄 것을 요청했다.

중부내륙철도의 경기도 이천~문경 구간은 2023년 완공 목표로 현재 건설 공사가 진행 중이다. 김천∼거제 구간은 착공을 앞두고 있다.

강영석 시장은 "국토 종단 철도의 중간 구간인 문경~상주~김천 철도 연결은 미래 세대를 위해 반드시 필요한 국가 기반 사업"이라며 "지역 균형 발전뿐 아니라 국가 전체의 재도약을 위해서도 반드시 연결돼야 한다"고 강조했다.

문경~상주~김천 중부내륙철도 건설 사업은 총연장 73㎞로 제3차 국가철도망구축계획에 반영돼 있다. 현재 한국개발연구원(KDI)이 노선 건설에 대한 예비타당성 조사를 진행 중이며, 올해 하반기 결과를 발표할 예정이다.

