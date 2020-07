롯데하이마트, 온라인쇼핑몰 접속자수 전년比 80% ↑

3~6월 온라인 쇼핑몰 접속자수 증가

모바일앱 서비스 강화

[아시아경제 차민영 기자] 롯데하이마트온라인쇼핑몰을 찾는 소비자가 늘고 있다.

롯데하이마트는 29일 지난 3~6월 롯데하이마트온라인쇼핑몰 접속자수가 전년 대비 80% 늘었다고 밝혔다. 지난 5월에는 롯데하이마트온라인쇼핑몰 연간 누적 접속자수가 1억명을 돌파하기도 했다.

세부적으로 보면 온라인쇼핑몰 접속자는 주말보다 평일에 많았다. 시간대로는 주로 행사를 오픈하는 시간대인 오전 9~10시와 퇴근 시간대인 오후 6~7시 구간이 작년보다 크게 늘었다. 연령별로는 10대부터 50대까지 고르게 증가했으며 각 연령대별로 115~160%가량 성장했다.

같은 기간 롯데하이마트온라인쇼핑몰에 새로 가입한 신규 사용자도 증가했다.10대와 50대, 60대 신규 회원은 전년보다 각 68%, 38%, 80% 늘었다.

롯데하이마트는 온라인 사업을 강화하고 있다. 1월 모바일 앱에 탑재한 AS 서비스 플랫폼을 시작으로 4월 모바일 생방송 프로그램인 라이브커머스 ‘하트라이브’를 선보였다. 5월에는 시·공간에 구애받지 않고 손쉽게 제품을 주고 받을 수 있는 ‘선물하기’ 기능도 탑재했다. 5월에는 또, 나만의 공간을 꾸미고 싶은 소비자를 위한 ‘홈인테리어 중개 플랫폼’을 론칭했다. 7월에는 가전 제품은 물론 다양한 정보를 제공하는 온라인 동영상 콘텐츠 플랫폼 비디오커머스 전용관 ‘하트ON TV’를 구축했다.

주경진 롯데하이마트 온라인마케팅팀장은 “롯데하이마트온라인쇼핑몰 접속자수가 늘어난 데에는 사회적인 영향으로 외부 활동을 꺼리거나 온라인 개학, 재택근무 등으로 실내에 머무는 시간이 길어진 영향이 있을 것이다”며 “뿐만 아니라 올해 새롭게 선보인 다양한 서비스가 고객을 불러 모으는 효과도 있었을 것”이라고 분석했다.

이찬일 롯데하이마트 온라인사업부문장은 롯데하이마트온라인쇼핑몰에 가구, 위생용품 등 가전 이외의 것을 구매하러 사이트를 방문하는 소비자도 늘고 있다”며 “롯데하이마트온라인쇼핑몰은 앞으로도 다양한 상품과 콘텐츠를 계속해서 선보일 계획”이라고 말했다.

