현대차 수소전기버스, 30일부터 전주 시내 달린다

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 29일 전주시청에서 수소전기버스 1호차 전달식을 개최했다. 이날 전달된 1호 수소전기버스는 오는 30일부터 전주시 시내버스 노선에 투입된다.

전달식에는 김승수 전주시장, 이인철 현대자동차 상용사업본부장, 강경성 산업통산자원부 산업정책실장, 김병수 호남고속 대표 등 주요 관계자들이 참석했다. 이날 수소전기버스 전달은 지난해 10월 체결된 '현대자동차-전주시 수소전기 시내버스 도입 MOU'의 일환으로 전주시는 올해부터 매년 15대 이상의 대·폐차 시내버스를 수소전기버스로 교체할 예정이다.

현대차는 전주시의 수소전기 시내버스 도입 계획에 맞춰 호남고속, 전일여객 등 전주시에서 운영 중인 운수회사에 수소전기버스를 순차적으로 공급할 계획이다. 수소전기버스는 성능과 내구성이 향상된 연료전지시스템이 탑재됐으며 1회 충전으로 약 450km를 주행할 수 있다. 특히 전주시에서 운행되는 수소전기버스는 이성계, 한옥마을, 전동성당, 풍남문 등 전주시의 주요 상징물을 버스 외관 디자인에 적용한 것이 특징이다.

수소전기버스 1대가 1km를 달리면 4.863kg의 공기를 정화할 수 있다. 연간 약 10만km를 주행한다고 가정 할 경우 총 48만6300kg의 공기 정화가 가능하는 계산이 나온다. 이는 성인(몸무게 64kg 기준) 약 85명이 1년 동안 깨끗한 공기를 마실 수 있는 양이다.

전주시는 오는 30일부터 1호 수소전기버스를 기존 103번 버스 노선에 투입해 운행할 예정이다. 103번 버스는 전주시 양묘장에서 송천동 종점까지 운행하는 시내버스 노선으로 전주시는 많은 전주 시민들이 수소전기버스를 체험할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이와 더불어 전주시는 지난 6월 현대차 전주공장에 건립된 국내 최초 상용차 수소충전소인 완주충전소 외에도 올해 9월 덕진구 송천동에 민영 수소충전소가 준공을 앞두고 있으며 내년 중 완산구에 충전소 1개소를 추가로 설치하는 등 상용차 수소충전소 인프라 구축을 확대할 계획이다.

현대차 관계자는 "이번 시내 버스 도입은 수소전기버스가 생소할 수 있는 시민들에게 수소전기버스의 우수한 성능과 높은 안전성, 친환경성을 알리는데 크게 기여할 것"이라며 "앞으로도 수소전기버스를 비롯해 수소전기차 보급 및 수소충전소 확산을 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.

