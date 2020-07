[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션은 29일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 "(전기차 배터리) 올해 연간 매출액은 연초 세운 2조원에서 10% 내외 하향 조정했다"고 밝혔다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr