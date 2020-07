CU, 다가올 늦더위 겨냥…아이스크림 반값 할인

[아시아경제 이승진 기자] CU가 다음 달부터 찾아오는 늦더위를 겨냥해 대대적인 아이스크림 할인 이벤트를 펼친다.

CU는 다음달 1일부터 '페이코인'으로 결제하면 편의점 베스트셀러 빙그레 메로나부터 미국에서 수입한 탈렌티 젤라또까지 CU에서 판매하는 총 130여 가지 아이스크림(하겐다즈, 벤앤제리스 등 일부 제외)을 50% 할인된 가격으로 판매한다.

페이코인은 블록체인을 기반으로 하는 가상자산 간편결제 서비스로 페인코인 앱을 이용하여 누구나 사용할 수 있다.

특히, 이번 이벤트는 1+1 증정행사 또는 SKT 멤버십 할인 혜택(1000원 당 100원 할인, 통신사 등급에 따라 차등) 중 한 가지를 중복 적용할 수 있어 최대 67%에 달하는 할인을 받을 수 있다.

2+1 증정행사 대상인 아이스크림에 페이코인 50% 할인을 적용 받으면 아이스크림 3개를 1개 가격에 구입할 수 있는 셈이다. 여기에 추가로 고객이 최종 결제한 금액의 15%가 페이코인으로 즉시 캐시백된다.

CU가 이처럼 파격적인 행사를 진행하는 것은 더위가 절정에 이르는 오는 8월을 맞아 가맹점의 가격 경쟁력을 높이고 고객들에게 보다 큰 혜택을 제공하기 위해서다.

실제로 CU가 이달 초 삼성카드와 진행한 나뚜루 파인트 50% 할인 이벤트는 온라인 커뮤니티에서 화제가 되면서 한 달 분량으로 준비한 수량을 채 2주도 되지 않아 모두 소진하고 조기 종료된 바 있다. 해당 행사 기간 나뚜루 파인트 4종 판매량은 전년 동기 대비 10배나 증가했다.

연정욱 BGF리테일 마케팅팀장은 “다음달부터 본격적인 더위가 예고되면서 아이스크림을 찾는 고객들이 늘어날 것으로 예상되는데 맞춰 파격적인 프로모션을 준비했다”고 말했다.

