[아시아경제 김봉주 인턴기자] 다이어트로 16kg를 감량해 화제가 됐던 조세호가 이번에는 프로필 사진을 공개했다.

28일 조세호는 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 올렸다.

사진에는 다양한 그의 모습이 담긴 프로필 사진이 한 자리에 모여있다.

사진과 함께 그는 "이번에 프로필 사진을 바꿔보려고 하는데 여러분은 몇 번이 괜찮으세요?"라고 물으며 팬들에게 프로필 사진 추천을 요청했다.

최근 조세호는 tvN '온앤오프'를 통해 3개월 만에 약 16kg를 감량했다고 밝혀 화제를 모았다.

한편 조세호는 현재 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', '온앤오프'는 물론 올리브 예능 '집쿡라이브'에 출연하고 있다.

