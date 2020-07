[아시아경제 성기호 기자] 성희롱과 폭언·폭행 등의 의혹을 받고 있는 파블로 로쏘 피아트크라이슬러(FCA) 코리아 사장이 내부 감사 등을 이유로 직무가 일시 정지됐다.

27일 FCA 코리아에 따르면 미국 FCA 본사와 아시아태평양지역본부는 관련 의혹 조사를 시작하며 로쏘 사장의 직무를 24일 정지 조치했다.

앞서 22일 청와대 국민청원 게시판에는 로쏘 사장이 여직원을 상대로 부적절한 발언을 했다는 주장이 올라와 파문이 일었다.

파블로 로쏘 사장은 2012년 12월 크라이슬러 코리아 사장으로 임명됐다. 또 올해 3월 한국수입자동차협회의 첫 외국인 회장으로 선임됐다.

한편 사법기관에 로쏘 사장에 대한 수사 의뢰는 아직 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.

