장하성 "중국과 유학생·취업자 비자발급 합의"...다음달부터 가능

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 중국에서 중단됐던 한국인 유학생과 취업자를 위한 비자발급이 이르면 다음달부터 재개될 전망이다.

장하성 주중 한국 대사는 27일 베이징 특파원들과의 간담회에서 "중국이 유학생과 취업자(Z비자 소지자), 비자 신청 시점에 유효한 거류증이 있는 교민 등 3개 그룹에 대한 비자 발급에 합의했다"고 밝혔다. 비자 발급 개시 시점은 다음달 초가 될 것으로 알려졌다.

다만 거류증은 가지고 있었지만 기한이 만료된 경우에는 입국 가능 대상에서 제외된다. 이에 대해 장하성 대사는 "이미 만료된 분들에 대해서는 앞으로 협의를 더 해야 한다"고 말했다.

앞서 중국 정부는 코로나19 역유입을 막기 위해 지난 3월말 유효한 체류 비자와 거류허가증을 가진 외국인도 입국할 수 없도록 조치해왔다. 주중 한국 대사관은 28일 공관장 회의를 열어 비자 발급 관련 사항 등에 대해 논의할 계획이다.

