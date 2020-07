하나은행, 서울대와 유산기부 확대 MOU

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행은 재단법인 서울대학교발전기금과 신탁을 통한 유산 기부 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

두 기관은 앞으로 유산 기부 활성화를 위해 협력하기로 했다.

유산 기부는 기부자가 자신의 사후에 남겨질 재산의 전부 또는 일부를 공익단체 등 제3자에게 기부하는 것을 말한다. 부동산, 현금, 주식, 사망보험금 등 다양한 재산으로 기부할 수 있고 기부 방식은 유언장 외에 신탁을 통해서도 할 수 있다.

하나은행의 '100년 리빙트러스트센터'는 전문가와 상담을 통해 유산기부를 할 수 있도록 안내하고 있다.

이번 협약은 지난 23일 서울 관악구 서울대에서 진행됐다.

