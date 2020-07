한국프로골프협회(KPGA)가 '응원 메시지 이벤트(사진)'를 펼친다.

다음달 6일부터 경남 양산 에이원골프장에서 열리는 제63회 KPGA선수권에서다. 오는 30일까지 공식 인스타그램에 게시된 이벤트 내용에 댓글로 KPGA 또는 선수들을 위한 응원 메시지를 작성하면 된다. 참신하고 강한 인상의 문구를 남긴 참여자 20명에게 토스터기(5명), KPGA 모자&벨트 세트(5명), KPGA 항공커버(10명)를 준다. 수상자 메시지는 대회 기간 18번홀 그린 주변 대형 보드에 새겨진다.