근로복지공단 "우울·불안 등 코로나블루, 무료 상담 받으세요"

[아시아경제 김보경 기자] 근로복지공단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 지친 근로자의 마음을 치유하기 위해 20일부터 근로자지원프로그램(EAP) 서비스를 개시한다.

근로자지원프로그램(EAP, Employment Assistence Program)은 근로자가 느끼는 다양한 고민에 대해 상담, 코칭 등의 기법을 통해 해결할 수 있도록 지원한다.

공단은 2009년부터 상시 300인 미만 근로자에게 15개 분야의 EAP 상담서비스를 무상으로 제공하고 있다. 올해는 코로나19로 인해 발생할 수 있는 우울, 불안 등 코로나블루, 가족갈등, 외로움, 고립감, 고용 불안정을 치유하기 위해 별도의 상담코너를 마련했다.

'잘 가 코로나, 안녕 내 마음!'이라는 주제로 진행되는 이번 프로그램은 근로자가 코로나19로 인한 내 마음의 상태를 스스로 확인 할 수 있도록 전문가가 구성한 설문에 대한 자가진단 후 최대 7회까지 심리상담 지원을 받을 수 있도록 했다.

자가진단은 근로복지넷(www.workdream.net)에서 별도 회원가입 절차 없이 누구나 참여할 수 있으나, 상담지원은 상시 300인 미만 사업장 소속 근로자에 한해 회원 가입 후 이용할 수 있다.

상담방법은 게시판, 단문, 전화(화상) 등 온라인 상담을 중점 지원한다. 필요한 경우 인터넷 신청 후 상담사와 협의해 내방 또는 방문으로 진행하는 오프라인 상담도 가능하다. 상담은 위탁 전문기관의 전문 상담사를 통해 제공되며 상담 내용은 비밀로 보장된다.

강순희 근로복지공단 이사장은 "앞으로도 공단은 수요자 중심의 맞춤형 서비스를 적극적으로 발굴하는 한편 자영업자, 특수형태종사자 등 취약계층 지원 확대를 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

EAP 상담과 관련된 자세한 사항은 근로복지넷에 접속하거나, 공단의 위탁기관인 이지웰니스(070-4173-3883)로 문의하면 알 수 있다.

