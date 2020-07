폼페이오 "트럼프, 진전 가능성있어야 북미 회담 원해"

북미 정상회담 희망 언급에서 입장 변화

화웨이관련 인사에 비자 제한도 발표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 15일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 북한과의 충분한 진전이 담보될 때에만 북미 정상회담에 나서길 원한다는 입장을 밝혔다. 미 대선전 깜짝 북미 정상회담 가능성에 대해 미 측이 부정적인 시각을 보인 것으로 해석된다.

폼페이오 장관은 이날 정치전문매체 더 힐이 주관한 대담 행사에서 연내 3차 북미정상회담 개최 가능성에 대한 질문을 받고 이같이 답했다.

그는 "북한은 엇갈린 신호들을 보내왔다. 그러나 진실은 트럼프 대통령이 우리가 2년여 년 전 싱가포르에서 시작된 결과들을 달성하는 데 있어 진정한 진전을 이룰 수 있다는 충분한 가능성이 있다고 믿을 경우에만 정상회담에 관여하기를 원한다는 것"이라고 밝혔다.

폼페이오 장관은 그러면서도 "그러나 기꺼이 (대화에 나설) 의향이 있는 파트너가 필요하다"며 "북한은 이 시점에서 잠재적인 해결로 이어질 수 있는 방식으로 관여하지 않기로 선택했다"고 부연했다.

이는 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 제1부부장이 지난 10일 담화를 통해 연내 북미정상회담 개최 문제에 대해 일단 부정적 입장을 밝힌 것을 가리킨것으로 보인다. 더힐은 폼페이오 장관이 연내 북미정상회담가능성을 깎아내렸다고 보도했다.

폼페이오 장관이 '충분한 진전'을 정상회담 성사의 전제조건으로 제시함에 따라북미간 돌파구가 마련되지 않을 경우 대선 전 '10월의 서프라이즈'(October Surprise) 성사 가능성은 현재로선 낮아 보인다는 관측이 나온다.

그러면서도 폼페이오 장관은 북한의 태도변화를 요구하며 검증된 비핵화 원칙도 촉구했다. 그는 "우리는 그들(북한)이 마음을 바꾸길 희망한다"며 "우리는 올바른 결과에 이를 수 있도록 그들이 대화에 관여하기를 고대한다"고 밝히고 "우리는 그것(비핵화)을 할 필요가 있다. 우리는 완전하게 검증한 방식으로 그것을 할 필요가 있다"며 '검증 가능한 비핵화' 원칙을 거듭 밝혔다.

이날 폼페이오 장관의 발언은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과 보조를 맞추며 북미 정상회담에 대한 가능성을 언급하던 모습과 대비된다.

앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 스티븐 비건 국무부 부장관 겸 대북특별대표의방한 기간인 지난 7일 한 인터뷰에서 3차 북미정상회담 관련 질문에 "도움이 된다면 회담할 것"이라고 가능성을 열어뒀다.

폼페이오 장관도 지난 9일 언론과의 전화 콘퍼런스에서 미 대선 전 3차 북미정상회담이 가능하겠느냐는 질문에 "우리는 대화를 계속할 수 있기를 매우 희망한다"며 "정상회담보다 낮은 수준에서든지, 그것이 고위 지도자들이 다시 함께 돌아오도록 하기 위해 만약 적절하고, 개최하기에 유용한 활동이 있다면…"이라며 거론, 정상회담 가능성을 열어뒀다는 해석이 나왔다.

한편 폼페이오 장관은 중국 통신장비업체인 화웨이를 비롯해 중국 기술기업 인사들이 인권 탄압에 관여했다는 이유를 들어 비자 제한 제재를 부과한다고 밝혔다.

국무부도 별도 성명에서 "오늘 국무부는 전 세계적으로 인권 탄압에 관여한 정권에 물질적 지원을 제공한 중국 기술기업의 일부 직원에 비자 제한을 하고 있다"고 밝혔다. 다만 폼페이오 장관은 구체적인 제재 대상과 인원은 언급하지 않았다.

폼페이오 장관은 중국 기업이 소유한 앱 '틱톡'을 금지할 것이냐는 질문에는 "미국인의 정보가 중국 공산당 수중에 놓이는 것을 방지하기 위해 광범위한 검토를 진행중"이라고 답했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr