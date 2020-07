사우디 2살 영아, 코로나19 면봉검사 후 사망..."면봉조각 기도막아"

[아시아경제 이현우 기자] 사우디아라비아에서 2살배기 영아가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검체검사를 위해 콧속에 넣은 면봉이 부러져 기도가 막혀 숨졌다고 알아라비야 방송이 15일(현지시간) 보도했다.

이 방송에 따르면 숨진 아이의 삼촌인 모사에드 알주판은 "조카는 아무런 기저 질환이 없었는데도 10일 오후 열이 나 병원으로 데려갔다"라며 "의사는 고열 외엔 다른 증상이 없었는데도 코로나19 검사를 했다"라고 말했다. 그의 주장에 따르면 검체를 채취하려고 이 영아의 콧속으로 집어넣은 면봉이 부러졌고, 의사는 11일 오전 1시께 부러진 면봉 조각을 꺼내는 수술을 마쳤다.

이후 의료진에게 면봉 조각이 완전히 꺼내졌는지 확인해달라고 했지만, 해당 의사는 비번이라는 이유로 이를 무시했다고 그는 전했다. 11일 오전 9시께 아이는 의식을 잃고 숨을 쉬지 않았으며, 병원 측에서 심폐소생술을 했지만 결국 숨졌다.

알주판은 "X-레이를 찍어보니 기도가 막힌 것이 드러났다"라며 "조카의 상태가 악화할 때 큰 병원으로 옮기려고 했지만 구급차가 한 시간 넘게 오지 않는 바람에 이송되지 못하고 숨졌다"라고 주장했다.사우디 보건부는 수술 뒤에도 면봉 조각이 콧속에 남아 기도가 막혔는지, 마취 과정에서 문제가 없었는지 등 여러 가능성을 두고 사인을 조사하겠다고 밝혔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr