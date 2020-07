5G 데이터 고속도로 뚫는다…2022년까지 5G 전국망 구축

3년간 25조원 투자…연내 서울·6대 광역시 5G망 우선 투자

최기영 장관 "체감 품질 개선과 이용자 편익 증진 위해 분발해야"

통신업계, 농어촌 외곽지역 5G 공동투자 방안 등 논의키로

[아시아경제 한진주 기자] 이동통신업계가 5G 전국망 구축에 3년간 25조원을 투자한다. 이르면 하반기부터 28㎓ 대역과 5G 단독규격(SA) 시범사업도 추진한다.

15일 최기영 과학기술정보통신부 장관은 박정호 SK텔레콤 사장, 구현모 KT 사장, 하현회 LG유플러스 부회장과 디지털뉴딜 이행을 위한 긴급간담회를 열고 5G 기반 데이터 고속도로 구축 등을 논의했다.

최기영 장관은 "5G 품질이 빠른 속도로 개선되고 있으나 아직은 체감품질 개선과 이용자 편익 증진을 위해 더욱 분발해야 하는 시점"이라고 말했다.

이통사 CEO들은 5G 서비스가 초기인만큼 공격적인 투자를 이어가겠다는 계획을 밝혔다. 홍진배 과기정통부 통신정책관은 "외국에 비해 우리나라 5G 품질이 좋지만, 아직 초기인 만큼 국민 눈높이에 맞는 품질을 확보하자는 논의가 있었다"고 말했다.

이통사들은 연내 서울과 6대 광역시를 중심으로 다중이용시설 2000여개, 수도권 2·9호선 지하철 등과 비수도권 지하철, 고속도로 주요 32개 구간 등에 5G망 구축을 추진한다.

내년에는 전국 85개시 주요 행정동을 중심으로 다중이용시설 4000여개, 지하철·KTX·SRT 등 전체 철도역사, 20여개 고속도로 등에 5G망을 구축할 계획이다. 2022년에는 85개시 행정동과 읍면의 중소 다중이용시설, ITX 새마을호 등 철도역사, 전체 고속도로까지 5G망을 구축한다.

이날 간담회에서 박정호 SK텔레콤 사장은 5G 진화가 미디어에 중요한 기회라며, 콘텐츠 경쟁력 확보를 위해 생태계를 확보하자고 건의했다. 구현모 KT 사장은 농어촌 5G 투자의 경우 3사가 공동구축을 진행해 속도와 효율성을 높이자고 제안했다. 하현회 LG유플러스 부회장도 콘텐츠 생태계 구축과 공동구축 필요성에 공감대를 표했다.

홍진배 정책관은 "아직 장비 테스트가 진행중이며 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)로 테스트 일정이 지연됐고, 시장 수요 등 감안해서 하반기에는 시범사업 중심으로 28㎓ 대역도 노력하겠다고 밝혔다"며 "일단 장비가 나와야 하므로 테스트 마무리되는 직후 시범 서비스 하겠다는 취지"라고 설명했다.

과기부와 이통3사 CEO는 5G 투자 확대에 대한 공감대를 확인했고 당초 논의 안건으로 예상됐던 5G 주파수 재할당이나 5G 중저가요금제 출시 등은 중점적으로 논의하지 않은 것으로 전해졌다.

홍 정책관은 "중저가 요금제와 관련해서는 전반적으로 CEO들이 필요성에 공감했지만 투자가 진행되는 상황에서 시기를 특정하기 어려워 투자 상황, 가입자 추이 등을 지켜보면서 검토하면서 별도로 협의하기로 했다"고 설명했다.

과기부도 통신사들의 5G 투자 확대를 지원하기 위해 투자세액 공제, 기지국 등록면허세 감면 등의 노력을 이어가겠다는 계획이다. 5G 품질 평가도 7월 중 마무리하겠다는 목표다. 국내 5G 가입자는 6월말 기준 740만명이며 지난해까지 이통사들은 9.6조원을 투자했다.

최기영 장관은 "정부가 추진하는 '디지털 뉴딜'의 핵심은 데이터 댐과 데이터 고속도로이며 5G는 자율차, 헬스케어 등 전 산업에 융합되어 ICT 생태계 전반의 혁신뿐만 아니라 우리 경제에 새로운 기회를 만들어 줄 것"이라며 "격동의 시기에 민·관이 협력해 5G가 새로운 돌파구와 접근법을 제시하는 인프라가 되도록 더욱 노력해 나가겠다"고 말했다.

