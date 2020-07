정동현 시설팀장, 화장실문화시민연대 평가에서 상패 받아

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 중앙고속도로 부산방향 춘천휴게소는 정동현 시설팀장이 행정안전부가 주최하고 화장실문화시민연대가 주관하는 '2020 전국 공중시설 우수관리인'에 선정됐다고 15일 밝혔다.

올해로 21회를 맞이한 전국 공중화장실 우수관리인 선정은 청결한 화장실 조성을 위해 매년 전국 환경관리원을 대상으로 공모를 통해 진행되고 있다.

춘천휴게소 관계자는 "많은 이용자들이 방문하는 휴게소 화장실의 쾌적한 이용을 위해 지속적인 관리에 힘쓰고 있으며, 이를 통해 고객에게 사랑받는 휴게소, 다시 찾는 휴게소로 거듭나겠다"고 다짐했다.

