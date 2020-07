'원전 전단벽' 진도 5.8 지진에도 끄떡없다

[아시아경제 황준호 기자] 우리나라에서 발생한 가장 큰 규모의 지진인 2016년 경주지진을 재현해 원자력발전소의 내진성을 검증한 결과, 충분한 안정성을 확보하고 있다는 결과가 나왔다. 한국원자력연구원은 부산대학교 양산캠퍼스 지진방재연구센터에서 원전 구조물의 안정성을 측정하기 위한 공개실험을 14일 진행했다. 부산대는 국내 최대 규모의 진동대 실험장치를 보유하고 있다.

이번 진동대 실험에서는 경주지진 발생 당시 진원에서 가장 근접한 명계리 지진관측소에서 계측된 지진파를 재현했다. 최인길 원자력연구원 박사의 연구팀은 원전 건물을 대표할 수 있는 높이 5m, 3층 규모의 전단벽 구조물을 제작해 실제 발생한 지진과 같은 인공지진파에 노출시켰다. 이 결과, 전단벽은 충분한 안정성을 확보하고 있다고 분석했다.

국내에서 가동 중인 원전의 경우 신고리 원전 3~4호기는 내진 성능 0.3g(지진 규모 약 7.0 해당), 그 외의 원전은 내진 성능 0.2g(지진 규모 약 6.5 해당)에 해당하는 내진설계가 돼 있다. 하지만 내진설계 당시 미국 원자력규제위원회(US NRC)에서 제시하는 설계기준을 토대로 해, 국내에서 발생하는 지진의 특성을 온전히 고려하기 어렵다는 지적이 있었다. 전단벽 구조는 수평하중에 저항할 수 있도록 설계된 구조를 말한다.

연구팀은 이번 실험을 통해 얻은 결과를 활용해 원전 구조물의 지진 응답 예측기술을 발전시켜나갈 예정이다. 이번 연구를 주도한 최인길 부장은 "이번에 진행된 공개 진동대 실험은 실제 국내에서 발생하는 지진이 가동 원전에 어떤 영향을 미치는지 실험을 통해 직접 검증했다는 점에서 의미가 있다"며 "이번 실험 결과가 원전의 내진 안전성을 향상하는데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

