[아시아경제 이현주 기자] 숭실대학교 평화통일연구원은 송영길 국회 외교통일위원장과 16일 오후 1시부터 국회의원회관 제3회의실에서 '한반도 평화정착을 위한 동북아 현황과 과제'를 주제로 국제학술대회를 공동추죄한다고 14일 밝혔다. 초청자 소수 인원만으로 진행되며 사전 신청자를 대상으로 현장을 생중계 한다. 김성배 숭실평화통일연구원장은 "코로나로 인해 게임의 룰이 달라진 상황에서 한반도 평화에 대한 각국의 입장을 정리하고 새로운 해법을 찾을 수 있기를 기대한다"고 밝혔다. 송영길 국회 외교통일위원장은 "이번 국제학술대회를 통해 남북한이 난제를 현명하게 극복하고 상호 간 신뢰 구축의 방안을 모색하는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

