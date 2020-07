CU, 냉면·초계국수 사면 얼음컵 덤…별미비빔밥도 출시

[아시아경제 차민영 기자] CU가 복날 시즌을 맞아 14일 냉모밀, 초계국수, 별미비빔밥 등 여름 새참 시리즈를 출시했다. 관련 상품 물량도 예년보다 2배 이상 늘렸다.

냉모밀은 탱글한 메밀면과 육수를 파, 무즙, 생와사비와 함께 구성한 제품이다. 초계국수는 닭 육수와 동치미 국물의 초계육수에 소면과 닭고기를 말아먹는 여름 보양식이다. 시원함을 극대화할 수 있도록 제품 구매 시 델라페 얼음컵을 무료 증정한다.

별미비빔밥은 열무김치를 메인으로 하절기 제철 원재료를 담은 건강 비빔밥이다. 삼겹김치볶음, 깻잎순나물, 시금치된장무침, 애호박볶음, 고명지단에 강된장 소스를 비벼먹으면 시골 비빔밥의 풍미를 그대로 느낄 수 있다.

지난달 말 편의점 업계 최초로 출시된 일품콩국시와 김치말이국수는 이미 CU의 조리면 카테고리 내 매출 1, 2위를 다툴 정도로 최고 인기 상품에 올랐다. 여름 상품의 판매량이 늘며 CU의 조리면 전체 매출도 덩달아 전년 대비 121.4%로 크게 상승했다. 오리고기로 만든 덕분애(愛) 정식과 오리파워업 덮밥을 보양식, 국내산 바다장어 한 마리를 통째로 구운 통양념장어구이도 1인 가구를 겨냥한 간편 보양식으로 출시한 바 있다.

정재현 BGF리테일 간편식품팀 상품기획자(MD)는 “최근 30도가 웃도는 여름 날씨에 시원한 메뉴를 찾는 수요가 부쩍 늘어나 올해는 조리면을 중심으로 여름 한정 제품의 라인업을 대폭 확대했다”며 “계절에 따라 변하는 소비자 입맛을 사로잡기 위해 시즌별 선호도가 높은 음식들을 상품화하고 있다”고 말했다.

