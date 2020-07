여야, 7월 국회 의사일정 합의 실패…"일하는 국회돼야" vs "일당독재식 운영"

[아시아경제 김혜민 기자] 7월 임시국회가 지난 6일 문을 연 가운데 여야가 13일 만나 개원식 등 의사일정 협의에 나섰지만 합의에 실패했다.

더불어민주당 김영진·미래통합당 김성원 원내수석부대표는 이날 오후 3시부터 한시간 가량 의사일정 협상에 나섰지만 결론을 내지 못했다.

회동 직후 김성원 원내수석부대표는 "여야가 서로 의견을 제시하면서 많은 진전이 있었지만 합의에 이르지 못했다"며 "추후 더 진전된 협상을 통해 결과를 말씀드리도록 하겠다"고 말했다. 김영진 원내수석부대표는 "구체적으로 말씀드리면 개원식, 각당 교섭단체 대표연설, 대정부질문, 상임위원회 활동 등에 대한 의견을 주고받았다"면서 "각 당 의견이 있고 조금 더 조정할 문제가 있어서 한 번 더 만나서 논의하기로 했다"고 설명했다.

7월 임시국회는 지난 6일부터 시작됐지만 문재인 대통령의 개원연설, 국회부의장 및 정보위원장 선출 등을 놓고 여야가 이견을 보이면서 제대로 가동되지 않고 있다.

민주당은 야당몫의 국회부의장이 정해지지 않으면 정보위원장 선출은 물론, 박지원 국가정보원장 후보자의 인사청문회 일정도 잡기 어렵다고 주장하는 반면 통합당은 '국회의장의 결단에 달린 것'이라며 상임위원장을 여당이 다 가져간 상황에서 부의장 자리도 포기하겠다는 의사를 밝힌 상태다.

개원식과 관련해서도 문재인 대통령의 개원 연설을 놓고 여야가 의견을 좁히지 못하고 있다. 이 밖에 고위공직자범죄수사처장 후보 추천위원 문제, 윤석열 검찰총장을 법사위에 출석시키는 문제 등을 놓고도 여야 입장이 갈린다.

당초 민주당은 15일 본회의를 열어 개원식을 가질 계획이었으나 조정될 것으로 보인다. 김영진 원내수석부대표는 "(본회의 개최 시점은) 약간 조정될 것 같다"며 "내일 한 번 더 만나서 논의를 하겠다"고 말했다. 통합당은 고(故) 백선엽 장군 영결식에 당 의원들이 갈 예정인 만큼 '15일 본회의 개최'가 적절하지 않다는 뜻을 밝힌 바 있다.

한편 여야는 국회가 제대로 운영되지 않는 책임을 서로에게 미뤘다.

김성원 원내수석부대표는 협상 직전 모두발언을 통해 "외교안보적인 문제 뿐 아니라 경제 사회적으로도 대한민국이 상당히 혼란스럽다. 국회가 중심을 잡아나가야 할 판에 (여당이) 일당독재식으로 운영하는 상황이나보니 일을 제대로 못하고 있다"며 "진솔한 협상을 통해 제 할일 할 수 있는 국회 역할을 만들겠다"고 말했다.

이에 김영진 원내수석부대표는 "총선 끝난지 벌써 3개월이 지났다. 국민들은 일하는 국회를 원했고 노력했으나 여야가 원활하게 국회 구성을 못한 부분에 대해 송구스럽게 생각한다"며 "여야가 힘을 합쳐서 경제적 위기, 외교안보 위기들을 같이 극복하는 전기를 마련했으면 좋겠다"고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr