[아시아경제 구은모 기자] 유니테스트 유니테스트 086390 | 코스닥 증권정보 현재가 13,650 전일대비 400 등락률 +3.02% 거래량 638,884 전일가 13,250 2020.07.13 14:15 장중(20분지연) close 는 생산 설비 확대 및 생산성 향상을 위한 신공장 증설을 위해 151억원 규모의 신규 시설 투자를 결정했다고 13일 공시했다. 투자금액은 자기자본의 9.4% 규모이며, 투자기간은 내년 6월30일까지다.

