유니테스트, 한국전력공사와 유리 창호형 태양전지 공동연구개발

[아시아경제 유현석 기자] 유니테스트 유니테스트 086390 | 코스닥 증권정보 현재가 29,300 전일대비 200 등락률 +0.69% 거래량 185,813 전일가 29,100 2021.11.03 13:03 장중(20분지연) 관련기사 유니테스트, 장훈열 변호사 사외이사 재선임[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일"유니테스트, 장비 공급 확대로 내년 실적 성장 기대" close 는 한국전력공사와 3일 '상용급 200W 유리창호형 페로브스카이트 태양전지 시제품 개발 및 옥외폭로시험'을 공동으로 추진하기로 하는 협약식을 체결했다고 밝혔다.

‘유리창호형 페로브스카이트 태양전지’ 제품 개발을 위해 양사는 300여억원의 연구개발비를 투자하여 2025년까지 기술협력을 하고, 제품상용화를 위한 다각도의 사업화 방안을 강구한다.

기술협력을 위해 향후 4개년에 걸쳐 연도별 마일스톤 계획을 수립한다. 해당연도별로 유리창호형 페로브스카이트 태양전지 설계 및 제조 기술개발, 판넬 제작에 대한 기술개발, 시제품 제작 및 옥외설치를 통한 인증평가 및 모니터링 점검의 일정으로 추진해 진행된 결과물을 점검 및 평가한다.

유리창호형 페로브스카이트 태양전지는 BIPV으로 적용되어, 빌딩 건축시 사용되는 자재에 태양전지를 포함해 건축한다. 설치 비용을 절약하는 장점이 있다. 반투명하며 다양한 색상의 구현이 가능하다.

BIPV는 건물일체형으로 지붕이나, 외벽, 커튼월, 유리창 등에 태양광 발전시스템을 설치해 전력을 자체적으로 생산하고 사용해 에너지 효율성을 높인다. 고층건물이 많은 국내 환경에 유리하여, BIPV 시장의 성장이 기대된다.

유니테스트 관계자는 “양사의 협력이 시너지 효과를 발휘할 것"이라며 "태양광 산업에서 획기적인 기술개발을 통해 온실가스 감축과 탄소중립의 시대적 요구에 대응하는 차세대 태양전지의 상용화로 환경 정책 목표에 도움이 되고, ESG경영을 통해 친환경 에너지 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr