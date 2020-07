[아시아경제 김은별 기자] 12일 오전 6시 38분(현지시간) 중국 북부 허베이성 탕산시 구예구에서 규모 5.1 지진이 발생했다.

12일 중국 지진대망에 따르면 진원은 북위 39.78도, 동경 118.44도, 깊이 10㎞ 지점이었다. 지진이 발생한 탕산시에서 가까운 톈진과 베이징에서도 진동이 감지된 것으로 전해졌다.

탕산은 1976년 7월 28일 규모 7.8의 대지진으로 24만 명 이상 숨졌던 곳이다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr