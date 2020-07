[아시아경제 박소연 기자] SKC는 동박 제조 투자사 SK넥실리스가 2019년 IR52 장영실상 최우수상인 대통령상을 수상했다고 10일 밝혔다. IR52 장영실상은 과학기술정보통신부가 주최하는 상으로, 1년 52주 동안 매주 우수 상품 1개를 선정하고 그중에서도 가장 뛰어난 제품에 대통령상을 준다. SK넥실리스는 배터리 성능을 획기적으로 높인 '고용량 리튬 이차전지용 동박'으로 대통령상을 수상했다.

