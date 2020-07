주호영 "尹-秋 갈등에서 드러난 문제점 따져야…법사위 열어달라"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 미래통합당 원내대표는 9일 "윤석열 검찰총장과 추미애 법무부 장관의 갈등에서 드러난 문제점을 따지지 않을 수 없다"며 "법제사법위원회를 열어 두 사람을 같이 출석시켜 이런 점을 밝히겠다"고 말했다.

주 원내대표는 이날 오전 기자들과 만나 윤 총장과 추 장관의 갈등이 일단락 된 것 아니냐는 기자들의 질문에 "문제는 이제부터 시작"이라며 이 같이 밝혔다.

그는 "겉으론 윤 총장이 추 장관의 지휘를 수용하는 듯한 모습을 보이면서 일단락 된 것처럼 보이지만 과정에서 이미 많은 문제점이 드러났다"며 "법무부 초안이 외부로 유출된 과정, 검찰국장이 중심이 돼 법무부와 대검이 서로 합의에 이른 사건이 왜 꺼졌는지 외부에서 어떤 입김이 작용됐는지 따져야 한다"고 말했다.

주 원내대표는 이어 "(통합당에서는) 추 장관이 권한을 남용해 지휘권을 행사했다고 본다. 서울중앙지검이 편파적으로 수사를 하고 있다고 보고 있다"며 "채널A 취재 사건의 본질이 무엇인지 못지 않게 MBC 도 같은 강도로 수사해야 하는데 그 부분에 대한 수사가 소홀한 것을 법사위에서 일일이 정확하게 따질 것"이라고 강조했다.

그는 "법사위 개의를 (위원장에게) 요구한다. 윤 총장과 추 장관을 같이 출석시켜 이런 점을 밝히겠다"고 덧붙였다.

