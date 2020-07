블록오디세이·뷰매진, 아부다비 식품 원격검사사업 수행 위해 맞손

[아시아경제 이민지 기자] 블록체인 기반 기업용 솔루션 개발 스타트업 '블록오디세이'와 인공지능(AI) 이미지 인식 스타트업 '뷰매진'이 아부다비 식품안전국(ADFCA)의 원격검사사업을 수행하기 위한 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

지난 1일 ADFCA가 진행 중인 원격검사사업의 컨셉검증에 관한 구매계약서를 받은 뷰매진은 프로젝트에 대한 공동 연구개발을 위해 블록오디세이와 업무협약을 체결했다. 두 회사는 이번 협약으로 식품 위생안전 향상 뿐만아니라 국내 스타트업의 중동 시장진출을 위한 초석을 다질 것으로 보고 있다.

김도엽 뷰매진 대표는 “컨셉검증 단계를 포함해 전 프로젝트 단계를 성공적으로 공급하도록 노력할 것”이라며 “국내 기업의 우수한 기술력을 증명하고 AI, 블록체인, IoT 소프트웨어 수출에 힘쓰겠다”고 말했다. 뷰매진은 이미지 인식 AI를 개발하고 있는 기업으로 오일과 가스 파이프라인의 결함 탐지를 위한 솔루션을 개발해왔다. .

블록오디세이는 블록체인 기반 B2B 솔루션 개발·공급 업체로 글로벌제약사(게르베), 다수의 국내 기업체와 정품 인증을 위한 프라이빗 블록체인 기반의 프로젝트를 수행해왔다.

연창학 블록오디세이 대표는 “최첨단 IT 기술인 AI와 블록체인 기술을 활용한 식품 안전 실증사업은 전 세계적으로 전례 없던 일”이라며 “AI와 IoT 기술을 활용해 식품 위생 및 안전 사항을 실시간으로 점검하고, 블록체인에 안전하게 저장하고 기록함으로써 제품 유통의 투명성과 안정성을 보장할 것”이라고 밝혔다.

