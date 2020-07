[아시아경제 오주연 기자] 코스맥스는 다층상 구조의 화장료 조성물 및 이의 제조방법에 대한 특허권을 취득했다고 6일 공시했다. 회사 측은 이번 특허를 향후 생산될 제품에 사용할 예정이라고 전했다.

