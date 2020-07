뉴스킨 리브랜딩 '뉴컬러', 릴리바이레드 '신제품 프로모션'[핫☆뷰티]

[컬처&라이프부 최정화 기자] ▷뉴스킨코리아가 메이크업 브랜드인 '뉴컬러'를 재정비한다. ▷릴리바이레드가 신제품 마스카라 출시를 기념해 올리브영에서 파격적인 프로모션을 전개한다.

뉴스킨 코리아, 메이크업 브랜드 ‘뉴컬러’ 리브랜딩

뉴스킨 코리아가 메이크업 브랜드 ‘뉴컬러’의 로고와 패키지를 변경하고 브랜드 스토리를 재정비해 리브랜딩에 나섰다.

뉴컬러는 ‘아름다움은 본질로부터 시작된다’는 믿음으로 뉴스킨이 30여 년간 축적해온 퍼스널 케어 제품의 기술력과 전문성을 담아 완성한 메이크업 브랜드다.

새로운 로고는 본질에 집중하는 뉴컬러의 철학을 담아 쉽고 단순한 형태로 변경했다. 새로운 패키지 또한 뉴컬러가 추구하는 진정한 아름다움을 시각적으로 표현해 모던하면서도 심플한 디자인으로 제작했다.

뉴컬러의 리브랜딩은 ‘진정한 아름다움에 대한 영감을 주는 메이크업 케어(Authentic Makeup Care)’라는 브랜드 정체성에서 출발했다. 이에 본질에 집중해 진정한 아름다움을 발견하고 가꿀 수 있는 건강한 메이크업 제품을 생산하는데 역량을 쏟을 계획이다.

릴리바이레드, 마스카라 기획세트 한정 판매

색조 브랜드 '릴리바이레드(lilybyred)'가 신제품 마스카라 기획세트를 한정 판매한다.

이번 프로모션은 7월 한 달간 올리브영 전국 오프라인 매장 및 온라인몰에서 진행되며, 신제품 ‘나인투나인 인피니트 마스카라’를 하나 가격에 하나 더 얻을 수 있는 1+1 기획세트를 한정 판매 한다. 또한 ‘스태리아이즈 젤 아이라이너’, ‘하드 플랫 브로우 펜슬’ 등 릴리바이레드의 베스트셀러 제품들을 최대 30% 할인 된 가격으로 만나볼 수 있다.

