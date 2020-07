SK 최태원-현대차 정의선, 이번주 '전기차 회동' 이뤄지나

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,221,250 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 그룹 회장과 정의선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 99,200 전일대비 200 등락률 +0.20% 거래량 569,575 전일가 99,000 2020.07.03 15:30 장마감 close 그룹 수석부회장이 이르면 이번 주 초 만나 전기차 배터리 관련 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다.

5일 SK 그룹에 따르면 최태원 회장과 정의선 수석부회장의 회동과 관련해 실무자들이 세부 사항을 논의 중이다. 이르면 이번주 정 부회장이 충남 서산에 위치한 SK 이노베이션이 전기차 배터리 사업장을 방문하는 것으로 가닥이 잡혔다.

이번 회동은 지난 5월부터 시작된 정 부회장 행보의 연장선이다. 정 부회장은 천안 삼성SDI를 찾아 이재용 삼성그룹 부회장과 만났고, 지난달에는 오창 LG화학 공장을 방문해 구광모 LG그룹 대표를 만났다.

SK 이노베이션은 LG화학과 삼성SDI에 이은 국내 3위의 전기차 배터리 생산 업체다. 올해부터 본격적으로 글로벌 전기차 공급 경쟁이 시작되면서 배터리 업체와의 협력 방안을 강화하기 위한 것으로 해석된다. 전기차 공급을 안정적으로 확대하기 위해서는 배터리 수급이 필수이기 때문이다.

SK 이노베이션은 내년 초부터 양산되는 현대· 기아차의 전용 플랫폼(E-GMP) 기반 전기차에 배터리를 공급한다. SK 이노베이션은 주로 기아차에 납품을 했는데, 앞으로 현대차 전기차에도 SK 이노베이션의 배터리가 사용될 예정이다. 계약 규모는 약 5년간 10조원에 달하는 것으로 전해졌다. SK 이노베이션은 올해 하반기에 발주될 현대차 E-GMP의 3차 물량 수주도 유력한 것으로 알려졌다.

업계 관계자는 "전기차 배터리 점유유 상위 10위에 한국과 중국 기업이 대부분 차지하고, 앞으로 국내 3사와 중국 2개(CATL·BYD)가 글로벌 배터리 시장의 70%를 차지할 것이란 전망이 있다"며 "2022년부터 전기차 배터리 공급이 부족해지기 때문에 선제적으로 협력을 강화하는 것으로 풀이된다"고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr