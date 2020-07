'음악중심' 세븐틴 출연없이 1위, 음방 4관왕...블랙핑크-화사-선미 컴백 무대

사진='쇼! 음악중심' 캡처

[아시아경제 강혜수 기자] 4일 오후 MBC '쇼! 음악중심'에서 세븐틴이 출연없이 1위를 차지했다.

이날 '쇼! 음악중심'에서는 블랙핑크 'How You Like That', 세븐틴 'Left & Right', 아이유 '에잇'이 1위 후보에 올랐다. 세븐틴은 최종합계 8540표로 7월 첫째 주 1위의 영광을 안았다.

방송에 출연하지 않은 세븐틴을 대신해 MC 민주가 "대신 트로피를 전달해 드리겠다"고 전했다. 세븐틴은 '쇼! 음악중심' 1위를 하면서 음악방송 4관왕이 되었다.

세븐틴의 'Left & Right'은 지난 22일 발매된 미니 7집 '헹가래'의 타이틀곡으로, 꿈을 가지고 새로운 세상으로 함께 나아가자는 긍정적인 메세지를 담고 있다.

또한 이날 방송에서는 블랙핑크, 화사, 선미, 이진혁 등이 컴백무대를 선보였다. 그리고 조승연은 솔로 아티스트 우즈로 '파랗게'를 들고 무대에 올랐다. 그 외 골든차일드, 스트레이키즈, 이승윤, 엔플라잉, 아이즈원, 위키미키, 네이처 등이 출연했다.

MBC 음악프로그램 '쇼! 음악중심'은 매주 토요일 오후 3시 40분에 방송된다.

