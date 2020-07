[아시아경제 김수완 기자] 경기도 가평에서 4일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 환자가 1명 더 늘었다.

가평군에 따르면 관내 2번째 환자인 A씨는 카자흐스탄 입국자이다. 역학 조사 결과 인천공항에서 마스크 착용하고 자차로 이동한 뒤 3일 가평군 보건소에서 코로나19 검사를 받았다. 격리 장소에서 격리 중 4일 확진 판정을 받아 병원에 입원했다.

