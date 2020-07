아이소이 '모공팩', 에타페 '파르나스몰'[뷰티新]

[컬처&라이프부 최정화 기자] ▷아이소이가 여름철 늘어난 모공케어를 위해 '모공탄력팩'을 출시했다. ▷프리미엄 니치 향수 브랜드 '에타페'가 파르나스몰에 첫 매장을 열었다.

아이소이, 여름철 모공 케어 위한 ‘모공탄력팩’ 출시

유해의심성분 없는 자연유래 기능성 화장품 브랜드 아이소이(isoi)가 더운 여름철 늘어난 모공 관리에 효과적인 ‘불가리안 로즈 포어 타이트닝 마스크(이하 모공탄력팩)’를 출시했다.

‘모공탄력팩’은 높아진 기온으로 넓어진 모공과 과다 분비된 피지 및 각질을 3중으로 케어 해주는 제품이다. 숯 추출물과 과일산 성분이 함유되어 모공문제의 원인인 피지와 각질을 효과적으로 관리할 수 있다. 또한 모공 수렴 및 탄력에 효과적인 제품으로, 과다 유분과 피지로 넓어진 동굴모공부터 탄력 저하로 쳐진 세로모공까지 동시에 케어 가능하다. 인공 거품 발생이 없는 순한 탄산수 모공팩으로 예민 피부도 자극 걱정 없이 사용할 수 있으며, 특히 모공 고민이 집중된 T존 케어에 최적화 된 시트로 코끝까지 빈틈없는 밀착 케어를 선사한다.

에타페, 첫 매장 오픈

지난 1일, 지엔코의 프리미엄 니치향수 브랜드 에타페(etape)가 파르나스몰 코벳블랑 매장 내 첫 오프라인 공간을 선보였다.

파르나스 내 오픈한 에타페의 매장은 에타페의 향수들을 시향할 수 있는 첫 공간으로 다양한 스토리의 니치 향수들을 경험할 수 있는 매력적인 공간으로 꾸며졌다.

첫 매장의 컨셉은, 에타페의 시그니처 워딩인 {Eternal Moments_이터널 모먼츠}로 기억을 이끌어 내는 향, 그 순간의 감정을 영원히, 그리고 언제든 꺼내어 고스란히 느끼는 특별하고 프라이빗한 공간으로 선보여졌다.

에타페의 5가지 라인(둠스데이, 플레 드 매그놀리아, 스플렌디드 갈바노, 단 로, 누 솜브레)을 표현하는 부분은 더욱 특별하게 연출되었는데, 에타페의 시그니처 향을 각각 만날 수 있는 WALL을 구성한 것.

에타페는 ‘여정, 휴식’이라는 프랑스어로 나만의 향을 찾아가는 여정을 의미하는 취향 컬렉터들을 위한 향수로, 섬세한 조향, 스토리의 프리미엄 5가지 니치향수와 샤쉐 5종을 런칭하며 향수 애호가들의 사이에서 입소문이 퍼지며 새로운 향을 찾는 소비자들에게 많은 관심을 받고 있다.

