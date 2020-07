文대통령, 구윤철 국무조정실장에 "참여정부 때 함께 일했던 동료"

전현희 국민권익위원장에게는 '반부패 컨트롤타워' 강조…임명장 수여식, 배우자 모친 등도 참여

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 3일 오후 청와대에서 구윤철 국무조정실장에게 임명장을 전달한 이후 이어진 환담에서 "참여정부 때 함께 일했던 동료"라면서 친근감을 드러냈다. '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)'과 경제 위기 극복에 실력을 발휘해 달라는 당부의 메시지였다.

문 대통령은 이날 임명장을 전달한 전현희 국민권익위원장에게는 "국회의원 시절 인내심을 갖고 끈질기게 택시와 차량공유 업계 간 갈등을 해결하기 위해 일했던 분"이라고 평가했다. 반부패 컨트롤타워라는 굳은 인식을 갖고 반부패 사회 구현을 위해 끝까지 노력해 달라고 당부도 곁들였다.

윤재관 청와대 부대변인은 "구윤철 국무조정실장은 정부 부처 간 혈류가 잘 흐르도록 하는 역할에 최선을 다할 것이며, 갈등 사안과 의제관리에서 선제적으로 일하는 국무조정실을 만들겠다고 말했다"면서 "전현희 국민권익위원장은 사회적 약자를 돕고 반부패 컨트롤타워 역할에 매진해 나라다운 나라를 만드는데 최선을 다하겠다고 말했다"고 전했다.

한편, 오늘 임명장 수여식에서 문 대통령은 국무조정실장 배우자에게는 연꽃과 옥잠화, 스위트피, 리시안셔스 등 서로 다른 계절과 생육조건의 꽃들을 섞어 화합과 조정의 의미를 강조했다. 여기에 블루베리 열매를 더해 향후 좋은 성과 창출을 바라는 마음을 담은 꽃다발을 증정했다.

또한 신임 국민권익위원장 모친에게는 문재인 정부의 반부패 의지를 반드시 실현해 달라는 당부를 담아 청렴과 고결함을 상징하는 난초와 국화 꽃다발을 증정했다.

