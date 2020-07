[아시아경제 전진영 기자] 멕아이씨에스 멕아이씨에스 058110 | 코스닥 증권정보 현재가 28,350 전일대비 1,100 등락률 +4.04% 거래량 727,122 전일가 27,250 2020.07.03 15:30 장마감 close 가 ‘인공 호흡기 및 그 제어 방법’에 관련한 국내 특허권을 취득했다고 3일 공시했다.

회사 측은 특허 활용 계획에 대해 “호흡치료기의 중앙처리장치의 처리속도 향상을 통해 제품의 경쟁력을 강화할 예정”이라고 밝혔다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr