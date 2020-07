SK그룹 임직원 헌혈 릴레이 확산

[아시아경제 황윤주 기자] 혈액 수급난 극복에 힘을 보태기 위한 헌혈 릴레이가 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 그룹 전반으로 확산되고 있다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 는 3일 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close ㈜, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 이노베이션, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close E&S 본사가 입주한 서울 종로구 서린사옥에서 구성원들의 헌혈 행사를 진행했다고 밝혔다.

서린사옥 구성원들에 이어 오는 7일에는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 하이닉스의 M16 공장(경기 이천) 건설에 참여중인 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 건설 구성원들이 헌혈에 나설 예정이다. 23일에는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 하이닉스 분당사옥에서 헌혈 릴레이가 이어진다.

이에 앞서 지난달 23일에는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 머티리얼즈(경북 영주), 24일에는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 하이닉스(경기 이천)와 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close ㈜ C&C (경기 분당 및 판교), 25일에는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 네트웍스서비스(서울 중구), 30일에는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 디스커버리, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 케미칼, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 가스, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close D&D, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 바이오사이언스 구성원들이 릴레이에 동참했다. 다른 관계사들도 대한적십자사와 향후 일정을 조율 중이다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 의 헌혈 릴레이는 지난 5월 ICT관계사들 중심으로 시작됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 헌혈자가 급감해 혈액 수급난이 심화되자 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 텔레콤과 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 브로드밴드, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 플래닛, ADT캡스 등 11개 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close ICT관계사 구성원들이 팔을 걷어 붙였다.

대구를 시작으로 서울, 부산, 대전, 원주 등 전국 각지로 이어졌다. 릴레이 소식을 접한 최태원 회장이 서울 을지로 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 텔레콤 본사 헌혈 행사장을 예고없이 깜짝 방문해 동참하기도 했다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close ICT 관계사들이 시작한 릴레이는 다른 관계사들로 이어졌고, 이달 1일까지 2000여명이 신청해 사전 검사를 통과한 1600여명이 헌혈을 완료했다. 헌혈 릴레이에는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 텔레콤과 대한적십자사가 공동개발한 헌혈 앱 ‘레드커넥트’가 활용됐다.

한편 이렇듯 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 272,000 전일대비 6,500 등락률 -2.33% 거래량 1,207,876 전일가 278,500 2020.07.03 15:30 장마감 close 가 헌혈에 적극 나서고 있는 것은 ‘위기 상황일수록 기업이 이해관계자들을 위한 안전망 역할을 해야 한다’는 최태원 회장의 지론과 맥이 닿아 있다.

최 회장은 지난 3월 구성원들에게 보낸 화상 메시지를 통해 “코로나19 같은 어려운 시기일수록 기업은 사회, 고객, 구성원들을 위해 새로운 안전망을 구축해야 한다”고 당부한 바 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr