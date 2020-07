펜스 美부통령 애리조나 유세 연기…실제 이유는 경호원 코로나19 감염

펜스 부통령, 유세 준비 과정에서 경호원 감염

비밀경호국, 잇따른 감염·격리에도 '임무수행 문제 없어'

[아시아경제 나주석 기자] 미국 비밀경호국 요원이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 의심 증상을 보여 마이크 펜스 미국 부통령이 예정된 애리조나 유세 일정을 연기한 것으로 알려졌다.

2일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 펜스 부통령은 지난달 30일 애리조나 일대 유세에 나설 예정이었지만, 연기됐다. 당시 일정 연기 배경에는 애리조나 일대에서 코로나19 환자가 급증한 사정 등이 반영된 것으로 알려졌지만, 실상은 부통령 경호원이 감염되는 등 내부 사정 탓이었다는 것이다.

이 보도에 따르면 미국 대통령과 부통령 등의 경호를 담당하는 비밀경호국과 유관 단체의 애리조나 유세 일정을 준비팀 가운데 8~10명가량이 코로나19 증상을 보였다.

앞서 지난달 오클라호마 털사 유세 당시에도 최소 2명가량의 비밀경호국 요원이 코로나19에 감염됐었다. 이 때문에 코로나19에 감염된 요원들과 접촉한 요원들도 자가격리 등에 들어간 상황이다. 이와 관련해 비밀경호국에서는, 임무 수행에 문제가 차질이 없는 상황이라고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr