[아시아경제 김효진 기자] 윤석헌 금융감독원장은 2일 라임자산운용 사태와 관련한 제재를 가급적 이달 중에 추진할 것이라는 입장을 밝혔다.

윤 원장은 이날 오전 서울 중구 은행연합회에서 주요 시중은행장들과 비공개 조찬모임을 하기 전 취재진을 만나 이렇게 말했다. 윤 원장은 "일정을 확정적으로 얘기하기는 조금 빠르다"고 덧붙였다.

금감원 분쟁조정위원회는 2018년 11월 이후 판매된 라임 무역금융펀드 건에 대한 100% 배상 권고를 결정했다.

은성수 금융위원장이 사모펀드 전수조사와 관련해 "3년 정도 나눠서 할 수 있다"고 밝힌 데 대해 윤 원장은 "실효성이 있으려면 그걸 넘어가는 건 의미가 없다"고 언급했다.

윤 원장은 이날 소상공인ㆍ자영업자에 대한 시중은행들의 적극적인 금융지원을 당부했다.

