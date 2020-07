포스트 코로나 대응전략 모색…'中企 혁신 네트워크 포럼' 출범

‘스마트 대한민국 실현’ 주제로 민·관 전문가 패널토론 진행

중소기업 기술혁신 '싱크탱크‘ 자리매김 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 서울 웨스틴조선호텔에서 중소기업 기술혁신 지원을 위한 ‘제1회 중소기업 혁신 네트워크 포럼’을 개최했다고 2일 밝혔다.

중소기업 혁신 네트워크 포럼은 4차 산업혁명 가속화와 코로나19 확산에 급속도로 변화하는 글로벌 환경 속 중소기업의 기술혁신 대응 전략을 모색하기 위해 출범했다. 이날 포럼 주제는 ‘비대면, 플랫폼 시대의 중소기업 대응전략’으로 주제발표 2건과 전문가 패널토론이 진행됐다.

첫 번째 주제발표자인 이정동 대통령비서실 경제과학특별보좌관은 ‘비대면 제품·서비스 분야에서 혁신 구매자로서의 정부 역할’을 주제로 혁신조달 정책 성공을 위한 정부와 기업의 역할을 강조했다.

두 번째 발표자는 바이오·의료 분야 AI 소프트웨어 개발 스타트업으로 주목받은 뷰노의 김현준 대표로 ‘혁신 서비스 스타트업의 글로벌화, 플랫폼화 전략’을 자사 비즈니스 경험을 토대로 설명했다.

이어 진행된 패널토론에서는 산·학·연·협회·정부 소속 전문가가 코로나19 이후 비대면 경제에서 플랫폼 비즈니스 전략의 성공요건과 이를 뒷받침하는 정부의 생태계 조성자 역할에 대해 열띤 토론을 벌였다.

이번 행사는 철저한 방역 관리 속에서 진행됐으며, 유튜브 실시간 중계 등 비대면 방식을 적극 활용했다.

중기부 원영준 기술혁신정책관은 “중소기업의 기술혁신을 위한 체계적이고 전문적인 포럼 출범에 큰 의미가 있다“며 ”향후 중기부의 대표 정책 싱크탱크로 자리매김할 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.

