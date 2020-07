[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 이효리가 남편 이상순의 이름을 넣고 '풀잎점'을 보다가 예상치 못한 결과에 당황했다.

이효리는 1일 자신의 인스타그램 계정에 영상을 하나 업로드했다. 영상에서 이효리는 풀잎을 하나씩 떼어내며 "상순은 나를 좋아한다, 안 좋아한다"라고 읊으며 풀잎점을 보다가 결과가 "상순은 나를 안 좋아한다"고 나오자 이효리는 옆자리에 있는 이상순을 정색하며 바라봤다. 이에 옆에 있던 이상순은 폭소했다.

이효리는 영상과 함께 풀잎점과 관련해 "이거 아는 사람"이라고 적었고 누리꾼들은 "저요 저요"라면서 화답했다.

한편, 이효리는 최근 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서 론칭한 혼성그룹 싹쓰리의 멤버 린다G로 활동하고 있다.

