동국제약은 유통주식수 확대를 위해 1주당 가액을 2500원에서 500원으로 나누는 액면분할을 결정했다고 1일 공시했다.

매매거래 정지 예상기간은 8월24일부터 9월9일까지이다. 신주 상장예정일은 9월10일로 정해졌다.

