"아내가 왕실 공주"…태국서 한인대상 5억원 사기친 한국인

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 아내가 태국 왕실의 공주고 자신이 태국 군부 고위층과 친분이 있다고 속여 한국인 투자자들로부터 거액을 가로챈 혐의로 50대 한국인이 태국에서 체포됐다.

30일 주태국 한국대사관(이욱헌 대사)에 따르면 태국 경찰은 전날 대사관 측과 함께 윤모(55)씨를 불법체류 및 여권 미소지 혐의로 검거했다.

윤씨는 태국 이민국에 주소를 거짓으로 신고하고 주거지와 전화번호를 자주 바꿔가며 불법 체류해 온 것으로 조사됐다.

또 태국 남부 송클라주 핫야이시에서 600억원대에 이르는 우물 파는 사업을 유치해준다고 속여 작년 말부터 한국인 A(55)씨 등 투자자 3명으로부터 5억원가량을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.

윤씨는 자신이 태국에서 승려로 활동하고 있고, 부인이 태국 왕실의 공주여서 태국 군부 고위층과 잘 안다고 속여 투자자들의 관심을 끌었다고 대사관 측은 전했다.

대사관에 따르면 이 과정에서 그는 동자승들을 배경으로 합성한 듯한 사진과 왕실 공주라고 속인 아내와 함께 찍은 사진 등을 보여주며 투자자들을 속였다.

피해자 중 한 명은 중간에 의심도 갔지만 윤씨 언변이 좋은데다 아내가 공주이고 태국 군부 고위급과 친분이 있다면서 힘이 있다고 해 경찰에 신고하기가 무서웠다고 진술한 것으로 전해졌다.

윤씨는 투자자의 의심을 줄이기 위해 이들에게 아내를 소개하거나 자신의 집에 지내게 하기도 했다.

윤씨는 현지 교민보다 태국 물정에 상대적으로 어두운 점을 이용하기 위해 한국 내 투자자들을 범행 대상으로 고른 것으로 보인다고 대사관 관계자는 전했다. 피해자들은 그들 외에도 이 사업에 투자하겠다는 이들이 한국에 더 있었다고 말했다.

다만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 3월 중순부터 비행편이 막혀 태국에 입국하지 못했다면서, 이들이 입국했다면 피해가 더 늘어날 뻔했다고 전했다.

또한 대사관측은 이미 수년 전부터 태국 관련 온라인 커뮤니티에 '한국인 윤00에게 사기를 당했다'는 글이 게시됐는데 두 사람이 같은 인물인 것으로 확인됐다고 밝혔다.

