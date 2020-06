[아시아경제 김효진 기자] 금융위원회ㆍ금융결제원ㆍ금융연구원은 오는 6일 '오픈뱅킹 도입성과와 발전방향' 세미나를 연다고 30일 밝혔다.

금융결제원ㆍ신한은행ㆍ비바리퍼블리카ㆍ금융연구원이 각각 오픈뱅킹 도입 효과와 발전을 위한 제언에 대해 주제발표를 하고 업계와 학계, 금융당국 등 다양한 배경의 전문가들이 향후 오픈뱅킹 발전방향에 대해 논의할 예정이다.

세미나 참석을 원하면 온라인(www.kif.re.kr/ext/adsys /eventreserve.aspx?id=292)으로 신청하면 된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 선착순 50명 이내(회사별 1인)로 참석이 제한된다. 신청자가 많을 경우 접수 순으로 선정된다.

