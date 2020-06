휴온스, 美 워싱턴주 정부에 KF94 마스크 수출

[아시아경제 조현의 기자] 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 53,700 전일대비 1,000 등락률 +1.90% 거래량 144,706 전일가 52,700 2020.06.30 13:31 장중(20분지연) close 는 미국 워싱턴주(州) 정부에 국산 KF94 마스크를 공급한다고 30일 밝혔다. 국산 마스크가 미국 정부기관에 수출되는 것은 이번이 처음이다.

휴온스는 미국 워싱턴주 시애틀에 설립한 미국 법인 '휴온스 USA'를 통해 미국 워싱턴대학 의과대학에 마스크를 공급하기로 했다. 1차 물량은 내달 초 출하 예정이다.

휴온스 관계자는 "하반기 주정부 본 물량에 대한 논의도 상당 부분 진행된 만큼 추가 공급에 나설 계획"이라고 밝혔다.

휴온스는 지난 5월 코로나19 관련 방역용품 수출을 시작으로 지금까지 80억원 규모의 계약 6건을 체결했다.

엄기안 휴온스 대표는 "워싱턴주뿐 아니라 뉴욕주 등에서도 KF94 마스크, 방역용품, 코로나19 키트 등에 대한 문의가 이어지고 있다"며 "조만간 추가 수출이 이뤄질 것으로 기대하고 있다"고 했다.

